OHB Foto: Sina Schuldt/dpa/Archivbild up-down up-down Unternehmen Raumfahrtkonzern OHB steigert Umsatz und Gewinn Von dpa | 15.03.2023, 12:06 Uhr

Der Raumfahrtkonzern OHB wächst abermalig. Im Geschäftsjahr 2022 steigerte OHB den Umsatz im Vorjahresvergleich um rund vier Prozent auf rund 944 Millionen Euro, wie das börsennotierte Unternehmen am Mittwoch bei einer Bilanzpressekonferenz in Bremen bekannt gab. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) lag bei etwa 63 Millionen Euro. Im Vorjahr waren es noch rund 47 Millionen Euro gewesen. Der Konzern mit Sitz in Bremen zählt zu den führenden Raumfahrtunternehmen Europas und rechnet auch in den nächsten Jahren mit Wachstum.