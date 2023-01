Gleise im Gleisbett Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild up-down up-down Region Hannover Rauch in Lokomotive führt zu Ausfällen und Verspätungen Von dpa | 20.01.2023, 08:02 Uhr

Rauch in einer Lokomotive ist der Grund für viele Verspätungen und Zugausfälle in und um Hannover am Donnerstag gewesen. Grund dafür war ein technischer Defekt in der Lok, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn am Freitagmorgen. Der Triebwagenführer des voll besetzten Intercitys hatte einen lauten Knall gehört und Rauch wahrgenommen, als er mit dem Zug stadtauswärts fuhr, teilte die Feuerwehr Hannover mit. Kurz vor dem Bahnhof Hannover-Leinhausen habe er den Zug gestoppt und die Feuerwehr alarmiert.