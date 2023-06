Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Helmstedt Rattengift-Köder: Junger Hund stirbt, drei weitere verletzt Von dpa | 23.06.2023, 16:30 Uhr

Unbekannte haben in Schöningen (Landkreis Helmstedt) mit Rattengift versetzte Fleischbällchen ausgelegt - in einem Fall in einem privaten Garten. Durch die Giftköder starb ein einjähriger Hund, drei weitere Hunde wurden verletzt, teilte eine Polizeisprecherin am Freitag mit.