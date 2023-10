Evangelischen Kirche Ratsvorsitzende solidarisiert sich mit Juden Von dpa | 10.10.2023, 16:10 Uhr | Update vor 9 Min. Nach Hamas-Großangriff auf Israel - Gaza-Stadt Foto: Mohammed Talatene/dpa up-down up-down

Nach den Angriffen auf Israel hat die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Annette Kurschus, Juden ihre Solidarität zugesichert. „Als Evangelische Kirche stehen wir in Trauer und Schmerz an Ihrer Seite“, schrieb Kurschus am Dienstag in Briefen an jüdische Vertreter in Deutschland.