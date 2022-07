ARCHIV - Ein Streifenwagen der Polizei steht auf einer Straße. Foto: Guido Kirchner/dpa/Symbolbild FOTO: Guido Kirchner up-down up-down Verkehrskontrolle Raser mit Tempo 200 erwischt: Erlaubt waren 80 km/h Von dpa | 03.07.2022, 12:31 Uhr

Ein Raser mit Tempo 200 statt erlaubter 80 km/h ist der Polizei Bremen auf der Autobahn A270 ins Netz gegangen. Das sei der „Negativrekord“ bei Kontrollen am Freitag gewesen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der 20-Jährige habe den Videowagen der Polizei zunächst mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Lesum überholt. Die Einsatzkräfte folgten und konnten eine Geschwindigkeit von über 200 Kilometern pro Stunde messen - erlaubt waren 80. Mit diesem halsbrecherischen Tempo fuhr der junge Mann an „diversen Geschwindigkeitsschildern vorbei und ignorierte das Tempolimit beharrlich“.