Helmstedt Randale in einem Eiscafé: Schaden in sechsstelliger Höhe Von dpa | 29.11.2022, 13:28 Uhr

Ein Eiscafé in einer Einkaufspassage in Helmstedt ist von unbekannten Tätern verwüstet worden. Die Ermittler gehen von einem Sachschaden im sechsstelligen Bereich aus, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Täter zerschnitten unter anderem die Lederbezüge der Sitze, zerstörten Computerdisplays und öffneten Schubladen und Schränke.