Salzgitter Rätsel für die Polizei Von dpa | 07.08.2023, 16:46 Uhr

Ein 61-jähriger Mann aus Salzgitter stellt die Polizei vor Rätsel. Auf einem Parkplatz habe ein Täter mit einem Messer auf eine 62-Jährige eingestochen und sie an Kopf und Oberkörper verletzt, teilte die Polizei am Montag mit. Sie kam ins Krankenhaus, Lebensgefahr bestand nicht. Der Täter flüchtete unerkannt - aber schon am Tatort gab es nach Polizeiangaben Hinweise, die auf den 61-Jährigen als möglichen Täter hindeuteten.