Verkehr Radtourismus in Ostfriesland boomt: Rekordsaison erwartet Von dpa | 11.08.2022, 08:04 Uhr

Ob auf der Dollard Route oder auf dem Nordseeküstenradweg: Fahrradreisen liegen in Ostfriesland laut Touristikern weiter im Trend. An einem wichtigen Zählpunkt für Radreisende im Landkreis Leer wird in diesem Jahr ein neuer Höchstwert erwartet.