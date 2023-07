Krankenwagen Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down Harburg Radlader-Unfall mit zwei Toten: Fahrer war nüchtern Von dpa | 04.07.2023, 11:23 Uhr

Der Fahrer des Radladers, mit dem vor rund zehn Tagen in Toppenstedt im Landkreis Harburg ein tödlicher Unfall geschah, war nüchtern. In der Blutprobe des 44-Jährigen seien keinerlei Anhaltspunkte für eine Beeinflussung durch den Konsum von Alkohol oder sonstigen berauschenden Substanzen gefunden worden, teilte die Staatsanwaltschaft Lüneburg am Dienstag auf Anfrage mit. Mit dem Gutachten zur Rekonstruktion des Unfalls wird demnach in einigen Wochen gerechnet.