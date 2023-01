Polizei Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Region Hannover Radfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Transporter Von dpa | 21.01.2023, 11:02 Uhr

Ein 59 Jahre alter Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall gestorben. Sie wurde am Freitag in der Nähe von Hannover von einem Transporter eines 45-Jährigen angefahren, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die genaue Unfallursache war am Samstagmorgen noch unklar; die Polizei ermittelt.