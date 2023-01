Fahrradfahrer kollidiert mit Stadtbahn Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archiv up-down up-down Altwarmbüchen Radfahrer stirbt nach Kollision mit Straßenbahn Von dpa | 16.01.2023, 13:29 Uhr

Einen Tag nach seinem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn in Altwarmbüchen bei Hannover ist ein 77-jähriger Radfahrer gestorben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, erlag der Mann am Samstag im Krankenhaus seinen Verletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Radfahrer mit seinem Pedelec die Schienen überqueren wollen. Dabei hatte er die herannahende Bahn laut Polizei wohl übersehen oder sei gestürzt. Trotz Notbremsung konnte der Stadtbahnfahrer die Kollision nicht mehr verhindern, der Mann wurde nach Angaben der Beamten rund 20 Meter mitgeschleift.