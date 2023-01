Krankenhaus Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild up-down up-down Region Hannover Radfahrer stirbt bei Unfall mit Lastwagen Von dpa | 27.01.2023, 09:49 Uhr

Bei einem Unfall mit einem Lastwagen ist ein Radfahrer in Neustadt am Rübenberge bei Hannover gestorben. Alter und Geschlecht der Beteiligten lagen zunächst nicht vor, wie eine Polizeisprecherin sagte. Der Lastwagenfahrer habe nach rechts abbiegen wollen, der Radfahrer sei in gleicher Richtung unterwegs gewesen. Dabei sei es zum Zusammenstoß gekommen. Der Lastwagenfahrer blieb unverletzt, die Straße wurde zur Unfallaufnahme gesperrt.