Unfälle Radfahrer rammt Kinderwagen: Zweijährige fällt heraus Von dpa | 26.08.2023, 08:30 Uhr | Update vor 32 Min. Fahrrad Foto: Jasper Jacobs/Belga/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein zwei Jahre altes Mädchen ist an einer Bushaltestelle im Landkreis Hildesheim aus seinem Kinderwagen gefallen, nachdem ein Radfahrer das Gefährt gerammt hatte. Der etwa 20 Jahre alte Mann sei dann weitergefahren, ohne sich weiter um das leicht verletzte Kind zu kümmern, teilte die Polizei mit. Der Unfall passierte am Freitagmorgen in Barnten, einem Dorf in der Gemeinde Nordstemmen. Die 26-jährige Mutter des Mädchens hatte mit dem Kind an der Bushaltestelle gestanden. Die Polizei sucht nun Zeugen.