Unfall Radfahrer bei Unfall mit Lastwagen lebensgefährlich verletzt Von dpa | 26.01.2023, 09:59 Uhr

Ein Radfahrer schwebt nach einem schweren Verkehrsunfall mit einem Lastwagen in Hannover in Lebensgefahr. Nach Angaben der Polizei hatte der Lkw den Mann nach der Kollision am Donnerstagmorgen noch über eine kurze Strecke mitgeschleift, was dessen Fahrer offenbar nicht bemerkte.