Heidekreis Psychisch kranker Mann sorgt für Vollsperrung auf A7 Von dpa | 06.06.2022, 11:33 Uhr

Ein psychisch kranker Mann hat am Pfingstmontag den Verkehr auf der Autobahn 7 bei Bad Fallingbostel im Heidekreis lahmgelegt. Der Verkehr staute sich gegen 11.30 Uhr in beide Richtungen kilometerlang. Nach Polizeiangaben fuhr der 56-Jährige mit seinem Wohnwagen-Gespann in Schlangenlinien über alle drei Fahrspuren in Richtung Norden. Andere Autofahrer alarmierten die Polizei. Die Beamten stoppten den Fahrer, konnten ihn aber nicht kontrollieren, weil der Mann einen Rottweiler im Wagen hatte, der niemanden an den 56-Jährigen heranließ. Weiterhin behauptete der Fahrer, dass er eine Bombe an Bord hätte.