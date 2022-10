Justitia Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild up-down up-down Landgericht Hildesheim Prozess wegen heimtückischen Mordes an Ehefrau startet Von dpa | 14.10.2022, 01:48 Uhr

Wegen heimtückischen Mordes aus niedrigen Beweggründen muss sind von diesem Freitag (9.00 Uhr) an ein 37-Jähriger vor dem Landgericht Hildesheim verantworten. Der Mann soll seine Ehefrau Anfang Mai 2022 an ihrem Auto in Burgdorf bei Hannover abgepasst haben, wo sie einen Termin in einer Anwaltskanzlei wahrnehmen wollte. Nach Gerichtsangaben wollte sich die 35-Jährige scheiden lassen.