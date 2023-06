Justitia Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Landgericht Stade Prozess um tödliche Schüsse in Stader Gaststätte erwartet Von dpa | 13.06.2023, 01:47 Uhr

Im Prozess um die tödlichen Schüsse in einer Gaststätte in Stade wird am Landgericht für Dienstag (13.30 Uhr) das Urteil erwartet. Die Staatsanwaltschaft verlangte eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes für den Angeklagten. Außerdem plädierte sie auf die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld. Der Verteidiger forderte eine milde Freiheitsstrafe wegen Totschlags und gefährlicher Körperverletzung.