Eine Figur der blinden Justitia. Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild FOTO: Christoph Soeder Hannover Prozess um Schüsse an Ampelkreuzung auf der Zielgeraden Von dpa | 24.05.2022, 17:48 Uhr

Im Prozess um tödliche Schüsse an einer Ampelkreuzung in Hannover wird an diesem Mittwoch (8.00 Uhr) das Plädoyer der Verteidigung erwartet. Voraussichtlich werde noch am gleichen Tag das Urteil verkündet, sagte eine Sprecherin des Landgerichts. Wegen Totschlags angeklagt ist ein 33-Jähriger. Er soll am 3. Juni 2021 aus seinem Auto heraus den Fahrer eines anderen Wagens getötet haben. Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer am Montag eine siebenjährige Freiheitsstrafe wegen Totschlags gefordert.