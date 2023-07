In Wunstorf soll ein 14-Jähriger von einem Gleichaltrigen getötet worden sein. Der Fall löste bundesweit Bestürzung aus. Foto: dpa/Julian Stratenschulte up-down up-down Mordprozess in Hannover 14-Jähriger in Wunstorf von Spielkamerad getötet? Was sich die Angehörigen wünschen Von dpa | 10.07.2023, 17:52 Uhr

Seit dem Tag, an dem der 14-Jährige getötet wurde, ist in Wunstorf „nichts mehr wie es war“. In Hannover steht ein Gleichaltriger als mutmaßlicher Täter vor Gericht. Der Achtklässler soll seinen Spielkameraden durch stumpfe Gewalt getötet haben.