Prozess um Leiche in Koffer: Mutter des Angeklagten gesteht Von dpa | 12.10.2022, 15:54 Uhr

In dem Mordprozess nach dem Fund einer zerstückelten Frauen-Leiche in Bremerhaven hat sich am Mittwoch die Schwiegermutter des Opfers als Täterin bezeichnet. Die als Zeugin aufgerufene Frau habe überraschenderweise die Tat auf sich genommen, sagte ein Sprecher des Landgerichts Bremen. Angeklagt ist ihr 46 Jahre alter Sohn. Die sterblichen Überreste seiner 32-jährigen Ehefrau waren Anfang März am Weserufer in Bremerhaven in der Nähe eines Hotels gefunden worden.