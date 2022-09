Justitia Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild up-down up-down Kirche Prozess: Pfarrer im Besitz von Missbrauchsdarstellungen Von dpa | 08.09.2022, 19:15 Uhr

Wegen des Besitzes von Kindesmissbrauchsbildern muss sich ein katholischer Pfarrer Ende Oktober vor dem Amtsgericht Osnabrück verantworten. Dem 58-Jährigen werde vorgeworfen, sich Bilddateien mit kinderpornografischem Inhalt aus dem Internet heruntergeladen und auf unterschiedlichen Datenträgern gespeichert zu haben, teilte das Gericht am Donnerstag mit. Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung sollen den Angaben zufolge kinderpornografische Dateien in mittlerer vierstelliger Zahl gefunden worden sein. Zu dem Verhandlungstermin am 26. Oktober (13.00 Uhr) seien keine Zeugen geladen, hieß es weiter.