Getötete 15-Jährige: Mitschüler wegen Mordes verurteilt Foto: Moritz Frankenberg/dpa up-down up-down Mordfall Anastasia Prozess: Nebenkläger will Debatte über Strafmündigkeit Von dpa | 21.02.2023, 13:20 Uhr

Nach dem Urteil gegen einen 15-Jährigen wegen Mordes an seiner Mitschülerin in Salzgitter fordert die Nebenklage eine Prüfung des Alters für Strafmündigkeit. Es sei in diesem konkreten Fall unerträglich festzustellen, dass ein 13-jähriger Junge als schuldunfähig gelte und wegen der mutmaßlichen Tat nicht belangt werden könne, sagte Anwalt Steffen Hörning am Dienstag. Kurz zuvor hatte das Landgericht Braunschweig den 15-jährigen Angeklagten für den gewaltsamen Tod der gleichaltrigen Anastasia zu einer Jugendfreiheitsstrafe von acht Jahren verurteilt.