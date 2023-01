Frank Hanebuth Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Archivbild up-down up-down Justiz Prozess gegen Rockerboss Hanebuth in Spanien ab 23. Januar Von dpa | 05.01.2023, 19:46 Uhr

Der Strafprozess in Spanien gegen den Rocker-Boss Frank Hanebuth soll am 23. Januar vor dem Nationalen Staatsgerichtshof in Madrid beginnen. Das bestätigte ein Justizsprecher am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Dem 58-Jährigen sowie weiteren angeklagten mutmaßlichen Ex-Mitgliedern und Helfern der Rockerband Hells Angels werden unter anderem Drogenhandel und Zuhälterei vorgeworfen.