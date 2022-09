Gericht Foto: Swen Pförtner/dpa/Symbolbild up-down up-down Gerichtsverfahren Prozess gegen Högel-Vorgesetzte: Urteil im Oktober erwartet Von dpa | 19.09.2022, 12:05 Uhr

Im Prozess gegen sieben Ex-Vorgesetzte des Patientenmörders Niels Högel hat das Landgericht Oldenburg für Dienstag eine erneute Zwischenbewertung angekündigt. Die Stellungnahme betreffe sowohl die Fälle im Klinikum Delmenhorst als auch die in Oldenburg, sagte der Vorsitzende Richter am Montag. Er kündigte zudem an, dass Mitte Oktober die Plädoyers und am 25. Oktober das Urteil gesprochen werden könnten.