Prozess gegen Hanebut Foto: Paul White/AP/dpa/Archivbild up-down up-down Prozesse Prozess gegen Ex-Rocker-Boss Hanebuth in Spanien begonnen Von dpa | 23.01.2023, 14:25 Uhr

Der Strafprozess gegen den früheren Rocker-Boss Frank Hanebuth und gegen Dutzende weitere mutmaßliche Ex-Mitglieder und Helfer der Motorradgang Hells Angels hat in Spanien mit knapp vierstündiger Verzögerung begonnen. Die Verhandlungen vor dem Nationalen Staatsgerichtshof in San Fernando de Henares bei Madrid hätten später begonnen, weil die Staatsanwaltschaft in den meisten Fällen keine Beweise habe und deshalb versucht habe, Deals auszuhandeln, sagte Hanebuths spanische Anwältin Ana Madera der Deutschen Presse-Agentur am Montagnachmittag. Der 58-Jährige aus Hannover strebe keinen Deal an, denn er halte sich für unschuldig.