Im Prozess gegen die Eltern der gestorbenen vierjährigen Leah wird am späten Dienstagnachmittag vor dem Landgericht Verden das Urteil erwartet. Die Staatsanwaltschaft hatte dem 36-jährigen Vater und der 37-jährigen Mutter in der Anklage Körperverletzung mit Todesfolge durch Unterlassen vorgeworfen. Dieser Tatvorwurf habe sich nicht bestätigt, sagte der Staatsanwalt in seinem Plädoyer. Er forderte eine Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung und verlangte für beide eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten auf Bewährung ohne Auflagen. Die Verteidigung plädierte auf Freispruch.