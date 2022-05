ARCHIV - Teilnehmer einer Demonstration von BUND und Fridays for Future gegen den Bau der A20 in Niedersachsen und Schleswig-Holstein ziehen durch Leipzig. Foto: Hendrik Schmidt/dpa/Archivbild FOTO: Hendrik Schmidt Umweltpolitik Proteste vor Verhandlung über Bau von Küstenautobahn A20 Von dpa | 31.05.2022, 09:43 Uhr

Begleitet von Protesten von Umweltschützern hat am Dienstag die Verhandlung über den Weiterbau der sogenannten Küstenautobahn A20 in Niedersachsen vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig begonnen. Etwa zwei Dutzend Aktivisten forderten vor dem Gerichtsgebäude am Morgen eine grundlegende Mobilitätswende. Auf Spruchbändern hieß es unter anderem „Wiesen und Wald statt Asphalt“.