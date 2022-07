ARCHIV - Ein großes Logo hängt an der Konzernzentrale der Continental AG. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild FOTO: Julian Stratenschulte up-down up-down Zulieferer Proteste gegen Stellenstreichungen bei Contitech Von dpa | 15.07.2022, 14:56 Uhr

In Northeim haben sich am Freitag Beschäftigte der Technologie- und Maschinenbausparte von Continental zu Protesten gegen die Streichung von Jobs und Zusammenlegung von Werken versammelt. Laut der Gewerkschaft IG BCE trafen sich am Nachmittag nach Schichtende Teilnehmer zur Kundgebung am Fabriktor. Sie wollten danach ins Zentrum ziehen und dagegen demonstrieren, dass an dem Standort sowie im nahe gelegenen Hannoversch Münden und im nordhessischen Oedelsheim im Rahmen des Konzernumbaus über 650 Stellen wegfallen sollen. Contitech hatte von bis zu 870 betroffenen Arbeitsplätzen gesprochen, wenn man auch die „Neuausrichtung“ von Fabriken in Korbach (Hessen) und Waltershausen (Thüringen) mit einrechnet.