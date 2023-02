Letzte Generation Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild up-down up-down Solidarität Prominente verteidigen Klimaaktivisten mit offenem Brief Von dpa | 20.02.2023, 15:47 Uhr

Mehrere Prominente aus dem Raum Hannover haben sich in einem offenen Brief mit den Protesten von Klimaaktivisten solidarisiert. „Macht Hannover bis 2035 vollständig klimaneutral! Ruft in ganz Deutschland sofort den Klimanotstand aus und handelt entsprechend“, heißt es in dem Schreiben vom Montag. Zu den rund 50 Unterzeichnern zählen die Moderatorin Ninia LaGrande und der frühere SPD-Landtagsabgeordnete Alptekin Kirci. Zuerst hatten „t-Online“ und die „Hannoversche Allgemeine Zeitung“ berichtet.