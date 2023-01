E-Scooter gibt es auch in der Osnabrücker Innenstadt. Foto: dpa/Sven Hoppe up-down up-down E-Scooter in Osnabrück Verbände fordern Promillegrenze für E-Scooter-Fahrer - hohe Geldstrafen drohen Von dpa | 20.01.2023, 06:24 Uhr

Fachleute und Verbände haben eine Anlehnung der Promillegrenze für E-Scooter-Fahrer an die von Fahrradfahrern gefordert. Bisher orientiert sich der Wert an dem für Autos. Die E-Scooter werden auch in Osnabrück verliehen.