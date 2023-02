Schule Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Bildung Projekt von Uni Oldenburg forscht zu Rassismus an Schulen Von dpa | 13.02.2023, 14:33 Uhr

Es geht etwa um ungleiche Bewertungen bei gleichen Leistungen: Zu sogenanntem institutionellem Rassismus an Schulen forscht eine Gruppe von Wissenschaftlern vom Institut für Pädagogik der Universität Oldenburg in den nächsten fünf Jahren. Das Bundesforschungsministerium fördert das Projekt mit rund 1,7 Millionen Euro, wie die Universität am Montag mitteilte. Die Ergebnisse sollen in die Aus- und Fortbildung von Lehrkräften fließen. Für das Projekt beobachten die Forschenden in den nächsten Jahren sechs Schulen in Niedersachsen und Bremen.