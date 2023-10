Vechta Projekt untersucht Entengrütze als Sojaersatz im Tierfutter Von dpa | 10.10.2023, 06:03 Uhr | Update vor 36 Min. Entengrütze Foto: Patrick Pleul/dpa up-down up-down

Entengrütze kann ihre Biomasse sehr schnell verdoppeln, ist reich an Eiweiß und kann lokal gezüchtet werden. Wissenschaftler und Unternehmen in Niedersachsen unter Leitung der Universität Vechta untersuchen deshalb, ob die Pflanze mit dem Namen Kleine Wasserlinse in Tierfutter einsetzbar ist - als Ersatz für Soja. Tierfutter besteht in Teilen aus Sojabohnen, und die kommen überwiegend aus Südamerika. Nach Angaben der Naturschutzorganisation WWF ist der Anbau von Futtersoja ein großer Faktor für die Zerstörung der dortigen Ökosysteme.