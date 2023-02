Schutzprojekt für Wechselkröte Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild up-down up-down Naturschutz Projekt soll Wechselkröte vor Aussterben bewahren Von dpa | 10.02.2023, 16:54 Uhr

Mit einem neuen Projekt sollen die noch letzten Populationen der Wechselkröte in Niedersachsen vor dem Aussterben bewahrt werden. Die Wechselkröte sei „die am stärkste bedrohte Amphibienart Niedersachsens“, teilte der Naturschutzbund (Nabu) am Freitag mit. Mit dem nun bewilligten Projekt soll unter der Leitung der Ökologischen Nabu-Station Aller/Oker mit Sitz in Königslutter im Landkreis Helmstedt nun Lebensraum für die gefährdete Art geschaffen werden - etwa indem Gewässer speziell für die Kröte angelegt werden.