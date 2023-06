Hannovers OB Onay Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archiv up-down up-down Arbeitsmarkt Projekt soll Menschen mit Migrationsgeschichte helfen Von dpa | 02.06.2023, 17:57 Uhr

Mit einem einjährigen Fortbildungsprogramm soll in Hannover Menschen mit Migrationsgeschichte der Einstieg in den Arbeitsmarkt erleichtert werden. Das Ziel ist, dass Teilnehmerinnen und Teilnehmer anschließend fähig sind, etwa eine Ausbildung oder ein Studium zu beginnen, wie die Projektpartner - die Landeshauptstadt und Volkswagen Nutzfahrzeuge - am Freitag mitteilten. „Wir wollen Menschen mit Migrationsgeschichte unterstützen und sie fitmachen für den Arbeitsmarkt. Gleichzeitig suchen wir auch Fachkräfte“, sagte Oberbürgermeister Belit Onay laut Mitteilung.