Bremen Private Schaf-Schlachtung: Polizei ermittelt Von dpa | 25.04.2022, 16:49 Uhr

Die Bremer Polizei ermittelt gegen drei Männer wegen illegaler Tierschlachtungen. Sie sollen am Wochenende zwei Schafe in einer Garage in Bremen geschlachtet haben, wie die Polizei am Montag mitteilte.