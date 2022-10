Bremens Bürgermeister Bovenschulte Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa up-down up-down Energiekosten Preisbremse: Bovenschulte dringt auf schnelle Entscheidung Von dpa | 05.10.2022, 08:10 Uhr

Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte hofft auf eine baldige Entscheidung bei der Ausgestaltung der Energiepreisbremse. Die Menschen im Land und die Unternehmen benötigten schnell Sicherheit darüber, was genau auf sie zukomme und womit sie in den kommenden Monaten rechnen müssten, sagte der SPD-Politiker nach einem Bund-Länder-Treffen. Bund und Länder hatten am Dienstag trotz mehrstündiger Beratungen keine Annäherung im Streit über die Finanzierung der milliardenschweren Entlastungsmaßnahmen gefunden.