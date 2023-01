Deutsche Post DHL Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Archivbild up-down up-down Warnstreik Postmitarbeitende in Magdeburg streiken Von dpa | 05.01.2023, 05:21 Uhr

Die Gewerkschaft DPVKOM hat zu einem Warnstreik der Mitarbeitenden der Deutschen Post in Sülzetal (Landkreis Börde) aufgerufen. Vor Beginn der Verhandlungen um das Gehalt der rund 160.000 Post-Beschäftigten soll damit ein deutliches und starkes Zeichen gesetzt werden, teilte die Fachgewerkschaft am Donnerstag in Bonn mit. Auch Mitarbeitende an einem Standort im niedersächsischen Braunschweig, der zu der Niederlassung nahe Magdeburg gehört, sollen ihre Arbeit niederlegen.