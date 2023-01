Deutsche Post Foto: Lino Marcel Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Tarifkonflikt Post-Warnstreiks sollen am Samstag weitergehen Von dpa | 21.01.2023, 02:18 Uhr

Die Warnstreiks im Tarifkonflikt bei der Post sollen am Samstag auch in Niedersachsen und Bremen weitergehen. Einen entsprechenden Aufruf richtete die Gewerkschaft Verdi an die Beschäftigten in der Brief- und Paketzustellung. Die Fortsetzung sei nötig, „um den Druck auf die Arbeitgeber hoch zu halten“, hieß es. Der Ausstand sei an verschiedenen Standorten geplant. Erwartet werde die Teilnahme von rund 500 Zustellerinnen und Zustellern.