Corona-Infektionen Positiver Test: Rund 3200 Schüler verpassen Schulstart in Niedersachsen Von dpa | 22.04.2022, 21:10 Uhr

Rund 3200 Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen konnten zum Schulstart nach den Ferien wegen eines positiven Corona-Tests nicht in die Schule gehen. Dies hätten Meldungen der Schulen von Mittwoch ergeben, teilte ein Sprecher des Kultusministeriums am Freitag in Hannover mit. Am Mittwoch war der erste Schultag nach den Osterferien.