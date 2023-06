Feuerwehr Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down Brände Porzellanfabrik in Varel steht in Flammen Von dpa | 30.06.2023, 05:27 Uhr

In einer Porzellanfabrik in Varel (Landkreis Friesland) ist ein Feuer ausgebrochen. Mehrere Lagerhallen stehen seit Donnerstagabend auf dem Gelände der Fabrik in Vollbrand, wie ein Polizeisprecher sagte. Über dem Firmengelände steigt eine riesige Rauchwolke auf.