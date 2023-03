Porsche Foto: Marijan Murat/dpa/Archivbild up-down up-down Auto Porsche-Mitarbeiter erhalten deutlich höhere Sonderzahlung Von dpa | 22.03.2023, 18:07 Uhr

Porsche-Mitarbeiter profitieren mit bis zu 9050 Euro Prämie von den starken Geschäftszahlen des Sport- und Geländewagenbauers. Der Bonus für 2022 liegt damit deutlich über den 7900 Euro des Vorjahres, wie eine Sprecherin am Mittwoch in Stuttgart mitteilte. Das Geld solle mit dem April-Gehalt an Beschäftigte an deutschen Standorten der Porsche AG sowie von Tochtergesellschaften ausbezahlt werden. Dazu gehöre die Porsche Leipzig GmbH. Insgesamt geht es laut Unternehmen um rund 27 000 Beschäftigte.