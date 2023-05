Johannes Oerding Foto: Swen Pförtner/dpa up-down up-down Auszeichnung Popsänger Johannes Oerding nimmt Paul-Lincke-Ring entgegen Von dpa | 19.05.2023, 15:15 Uhr

Der Sänger Johannes Oerding hat in Goslar den Paul-Lincke-Ring entgegengenommen. Er bekam die Auszeichnung am Freitag bei einem Festakt im Kurhaus Hahnenklee überreicht. Oerding kündigte an, am Abend ein spontanes Konzert als Geschenk für die Stadt und Bürger von Goslar spielen zu wollen. Zuvor war geplant, dass der Musiker auf dem Paul-Lincke-Platz im Goslaer Stadtteil Hahnenklee eine im Boden eingelassene CD enthüllt. Die undotierte Auszeichnung wird jährlich an Musiker vergeben, die sich um deutschsprachige Musik verdient gemacht haben. Er bekam die Auszeichnung für das Jahr 2022.