Justiz Pool im Nachbar-Garten? Streit unter Eigentümern vor dem BGH Von dpa | 24.02.2023, 02:32 Uhr

Ein Streit unter Eigentümern um den Bau eines Swimmingpools beschäftigt heute (9.00 Uhr) den Bundesgerichtshof (BGH). Die Parteien sind Nachbarn in einem Doppelhaus in Bremen, die jeweiligen Gärten gehören zum Gemeinschaftseigentum. Die eine Seite hat auf eigene Faust angefangen, in ihrer Gartenhälfte einen Pool zu bauen. Die Nachbarin ist dagegen und klagt auf Unterlassung.