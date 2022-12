Polizeiwagen Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Kriminalität Polizisten bei Schlägerei in Göttingen verletzt Von dpa | 19.12.2022, 15:41 Uhr

Bei einer größeren Schlägerei in Göttingen sind zwei Polizisten verletzt worden. Ein 28 Jahre alter Mann, der aggressiv und alkoholisiert gewesen sei, habe die Beamten geschlagen und getreten, als sie ihn in Gewahrsam nehmen wollten, teilte die Polizei mit. In der Nacht zum Montag waren zwei größere Gruppen in der Innenstadt aneinandergeraten. Dabei soll ein Unbekannter einen 29- und ein 21-Jährigen vermutlich mit einem Messer leicht verletzt haben.