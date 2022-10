Polizei Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Vernetzung Polizisten arbeiten enger zusammen Von dpa | 12.10.2022, 18:13 Uhr

Die Polizei in Braunschweig und Magdeburg will ihre Zusammenarbeit vertiefen. „Kriminalität kennt keine Ländergrenzen“, sagte der Braunschweiger Polizeipräsident Michael Pientka am Mittwoch. So soll es in Zukunft bei Einsätzen wie der Verfolgung eines flüchtenden Straftäters einen besseren Informationsaustausch und eine optimierte Kommunikation geben.