Brände Polizist bei Feuer in Mehrfamilienhaus leicht verletzt Von dpa | 08.05.2023, 05:19 Uhr

Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus im Landkreis Ammerland ist ein Polizist leicht verletzt worden. Er erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung, als er den Brand am Sonntagnachmittag in Bad Zwischenahn mit einem Feuerlöscher löschen wollte, wie die Polizei mitteilte. Bewohner verletzten sich nicht. Zunächst hatte eine Mülltonne gebrannt, die Flammen griffen auf die Fassade über. Rauch zog durch ein Kellerfenster ins Haus. Die Brandursache war noch unklar.