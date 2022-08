ARCHIV - Das Blaulicht eines Streifenwagens der Polizei leuchtet. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild FOTO: Stefan Puchner up-down up-down Hannover Polizeitaucher finden Toten in der Ihme in Hannover Von dpa | 11.08.2022, 16:42 Uhr

Polizeitaucher haben am Donnerstag nach einer Suche eine männliche Leiche aus dem Fluss Ihme in Hannover geborgen. Die Identität des Toten muss noch überprüft werden, wie die Polizei mitteilte. Es könnte sich um einen 32 Jahre alten mutmaßlichen Tatverdächtigen handeln, der nach einer gefährlichen Körperverletzung am Dienstagabend vor den Beamten geflohen war und versucht hatte, die Ihme zu durchschwimmen. Noch bevor der Mann die andere Uferseite erreichte, ging er den Angaben zufolge unter.