Lüneburg Polizeitaucher finden nach zwei Tagen Suche toten Schwimmer Von dpa | 05.07.2022, 18:43 Uhr

Polizeitaucher haben am Dienstag einen seit zwei Tagen vermissten Schwimmer gefunden. Der 51-Jährige hatte zusammen mit sieben anderen Männern am Sonntagmittag den stillgelegten Baggersee bei Rosche (Landkreis Uelzen) aufgesucht. Er ging allein in den See, gut zehn Minuten später bemerkten die Bekannten den Notfall und alarmierten die Rettungskräfte.