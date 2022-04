ARCHIV - Ein Blaulicht auf einem Einsatzfahrzeug der Polizei. Foto: Daniel Vogl/dpa/Symbolbild FOTO: Daniel Vogl Tierschutz Polizeireiter an der Elbe sollen Tierwelt schützen Von dpa | 29.04.2022, 12:25 Uhr

Polizeireiter an der Elbe sollen in den nächsten Wochen für den Schutz der Tierwelt sorgen. Am Freitag starteten die Beamten ihren Dienst hoch zu Ross. Immer wieder wird gegen die Schutzregeln im Biosphärenreservat verstoßen: Reiter der niedersächsischen Polizei machen Einheimische und Touristen in der Elbtalaue auf Verstöße wie illegales Campen, Fischwilderei und offene Feuer aufmerksam, teilte die Polizei am Freitag im Amt Neuhaus (Landkreis Lüneburg) mit. Besonders in der Saison, wenn viele Urlauber und Ausflügler unterwegs sind, achten vier Beamte der Reiterstaffeln aus Hannover und Braunschweig auf Ordnung.