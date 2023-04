Polizeireiter an der Elbe sollen Tierwelt schützen Foto: Philipp Schulze/dpa up-down up-down Lüchow-Dannenberg Polizeireiter an der Elbe sollen Natur und Tierwelt schützen Von dpa | 28.04.2023, 14:18 Uhr

Hoch zu Ross soll die niedersächsische Polizei in den Sommermonaten die Natur und Tierwelt an der Elbe beschützen. Seit Freitag sind die Polizeireiter in der „Niedersächsischen Elbtalaue“ in den Landkreisen Lüchow-Dannenberg und Lüneburg unterwegs und unterstützen die Arbeit des Biosphärenreservats, wie die Polizei mitteilte.